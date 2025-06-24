Мэра Бердичева освободили из-под стражи после внесения залога
- Мэра Бердичева Сергея Орлюка освободили из-под стражи после внесения залога в размере 242 тысячи гривен.
- Орлюка подозревают во взяточничестве, расследование продолжается, детали дела сообщат позже.
Орлюк занимает должность городского головы Бердичева с 2020 года, ранее работал ветеринаром и был депутатом Житомирского областного совета.
Сергея Орлюка, городского голову Бердичева, которого ранее задержали по подозрению во взяточничестве, отпустили из-под стражи. Он вышел из СИЗО после внесения залога в размере 242 тысячи гривен.
Сергею Орлюку еще 21 июня избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. Именно этим правом и воспользовался чиновник. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
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Орлюка подозревают во взяточничестве
По данным Нацполиции, уголовное производство открыто по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом. Сейчас Орлюк находится на свободе, после внесения залога 242 тысячи гривен. Расследование продолжается, в полиции отметили, что детали дела сообщат дополнительно.
Что известно о Сергее Орлюке
Напомним, 20 июня 2025 года стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Бердичева по подозрению во взяточничестве. В телеграмм-каналах распространили фото, где человек, похожий на Орлюка, стоит в наручниках посреди улицы. На следующий день суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Сумма залога составила 242 тысячи гривен.