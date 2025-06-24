Мэра Бердичева освободили из-под стражи после внесения залога

Сергея Орлюка, городского голову Бердичева, которого ранее задержали по подозрению во взяточничестве, отпустили из-под стражи. Он вышел из СИЗО после внесения залога в размере 242 тысячи гривен.

Сергею Орлюку еще 21 июня избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. Именно этим правом и воспользовался чиновник. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Орлюка подозревают во взяточничестве

По данным Нацполиции, уголовное производство открыто по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом. Сейчас Орлюк находится на свободе, после внесения залога 242 тысячи гривен. Расследование продолжается, в полиции отметили, что детали дела сообщат дополнительно.

Что известно о Сергее Орлюке

Он занимает должность городского головы Бердичева с 2020 года. До избрания городским головой он работал ветеринаром, руководил Центром ветеринарной медицины "Айболит". Также был депутатом Житомирского областного совета нескольких созывов.

Напомним, 20 июня 2025 года стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Бердичева по подозрению во взяточничестве. В телеграмм-каналах распространили фото, где человек, похожий на Орлюка, стоит в наручниках посреди улицы. На следующий день суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Сумма залога составила 242 тысячи гривен.