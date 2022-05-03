Сериал о загадочных пожарах в России продолжается: ночью вспыхнул гигантский состав под Москвой

Недалеко от столицы России ночью 3 мая вспыхнул масштабный пожар. Там загорелся склад площадью в 35 тысяч квадратных метров.

Об этом примерно в 2 ночи начали сообщать российские пропагандисты. По состоянию на 4 часа утра туда стянули почти 40 пожарных машин, однако погасить пламя не удается.

Этой же ночью В Белгороде снова слышали взрывы, а в небе заметили неизвестное сияние

Сгорело большинство помещений

Загоревшийся склад расположен на Кудиновском шоссе. Оно лежит Богородским городским округом Подмосковья. Пожарные прибыли уже тогда, когда все было охвачено пламенем.

Они впоследствии отчитались, что смогли локализовать возгорание. Однако говорилось на площади более 25 тысяч квадратных метров. Там провалилась крыша и уничтожено все, что было на складе. В течение всего периода возгорания прибывало все больше спасателей и их количество достигло 100 человек.

Что там хранилось

Несколько российских СМИ написали, что там было много бумаги. Это вполне возможно, поскольку соарендатором помещения является группа компаний "Просвещина". Им принадлежит одноименное издательство, вероятно, хранившее на складе полиграфическую продукцию. Другим арендатором являлся логистический оператор "Сток-трейдинг".

Пожар на складе недалеко от Москвы / Фото Mash и скриншоты

Масштабный пожар днем ранее

2 мая произошел большой пожар недалеко от российского Белгорода. Там люди посреди дня начали слышать взрывы, а потом и увидели огромный столб дыма.

Губернатор Белгородской области заявил, что горят помещения, принадлежащие минобороны России. Местные телеграм-каналы написали, что говорится о составе боеприпасов. На это указывают и многочисленные звуки "хлопков", которые были слышны.

Губернатор Белгородской области заявил, что огонь перекинулся на 7 построек. Также стало известно о том, что якобы пострадал один человек. Что было причиной возгорания, до сих пор так и не объяснили.

Интересен и тот факт, что армия, вероятно, знала о случившемся инциденте. За полчаса до того, как начал подниматься столб дыма, над этим местом кружили несколько военных вертолетов. Об этом свидетельствуют сразу несколько видео, опубликованных в сети.

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