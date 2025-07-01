СБУ сорвала серию терактов в Харькове: задержан агент ФСБ со взрывчаткой

Служба безопасности Украины сорвала серию терактов, которые готовили в Харькове по заказу российских спецслужб. Правоохранители задержали агента ФСБ, который изготовил три взрывных устройства для атак возле госучреждений.

По данным следствия, задержанным оказался 48-летний лаборант одного из харьковских университетов. Российская спецслужба завербовала его через Telegram, откуда он получал инструкции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру и Службу безопасности Украины.

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Агент изготовил три взрывчатки для атак в Харькове

Следствие установило, что харьковчанин по заказу куратора из России изготовил три самодельные взрывчатки. Их он начинил гайками, гвоздями и шурупами, чтобы нанести как можно больше вреда при взрыве.

Изготовление взрывчатки с гайками, гвоздями и шурупами / Фото Службы безопасности Украины

Две готовые самодельные взрывчатки он заложил в тайники, координаты которых получил от своего куратора. Часть работы он выполнял в чужой квартире: соседи оставили ему ключи, уехав из города, и он использовал их жилье для изготовления взрывчатки, чтобы не вызвать подозрений.

Тайники маскировал под спортивные мячи

Чтобы замаскировать взрывчатку, мужчина прятал ее в бытовые вещи, в частности в спортивные мячи. Одно из таких взрывных устройств он должен был оставить возле жилого комплекса в Киевском районе Харькова. По плану, впоследствии его должен был забрать другой исполнитель для теракта в госучреждении. Именно во время обустройства тайника для третьей взрывчатки правоохранители задержали мужчину "с поличным".

Уничтожение взрывчатки специалистами: смотрите видео

Во время обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления новых взрывчаток, а также телефон, через который он общался с российской спецслужбой. Из-за риска взрыва возле жилого комплекса специалисты уничтожили взрывчатку на месте.

Телефон и взрывные устройства фигуранта / Фото Службы безопасности Украины

Фигуранту уже сообщили о подозрении по нескольким статьям о подготовке теракта, совершенное по предварительному сговору группой лиц и незаконное обращение с взрывчатыми веществами. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.