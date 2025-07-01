СБУ сорвала серию терактов в Харькове: задержан агент ФСБ со взрывчаткой
- СБУ задержала агента ФСБ в Харькове, который готовил серию терактов по заказу российских спецслужб, изготовив три взрывных устройства.
- Задержанным оказался 48-летний лаборант харьковского университета, который работал под руководством российских кураторов через Telegram.
- Мужчина изготавливал взрывчатки в чужой квартире и маскировал их в спортивные мячи, планируя теракты возле госучреждений; во время обустройства третьего тайника его задержали.
- Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы за приготовление к террористическому акту и незаконное обращение с взрывчатыми веществами.
Служба безопасности Украины сорвала серию терактов, которые готовили в Харькове по заказу российских спецслужб. Правоохранители задержали агента ФСБ, который изготовил три взрывных устройства для атак возле госучреждений.
По данным следствия, задержанным оказался 48-летний лаборант одного из харьковских университетов. Российская спецслужба завербовала его через Telegram, откуда он получал инструкции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру и Службу безопасности Украины.
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Агент изготовил три взрывчатки для атак в Харькове
Следствие установило, что харьковчанин по заказу куратора из России изготовил три самодельные взрывчатки. Их он начинил гайками, гвоздями и шурупами, чтобы нанести как можно больше вреда при взрыве.
Изготовление взрывчатки с гайками, гвоздями и шурупами / Фото Службы безопасности Украины
Две готовые самодельные взрывчатки он заложил в тайники, координаты которых получил от своего куратора. Часть работы он выполнял в чужой квартире: соседи оставили ему ключи, уехав из города, и он использовал их жилье для изготовления взрывчатки, чтобы не вызвать подозрений.
Тайники маскировал под спортивные мячи
Чтобы замаскировать взрывчатку, мужчина прятал ее в бытовые вещи, в частности в спортивные мячи. Одно из таких взрывных устройств он должен был оставить возле жилого комплекса в Киевском районе Харькова. По плану, впоследствии его должен был забрать другой исполнитель для теракта в госучреждении. Именно во время обустройства тайника для третьей взрывчатки правоохранители задержали мужчину "с поличным".
Уничтожение взрывчатки специалистами: смотрите видео
Во время обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления новых взрывчаток, а также телефон, через который он общался с российской спецслужбой. Из-за риска взрыва возле жилого комплекса специалисты уничтожили взрывчатку на месте.
Телефон и взрывные устройства фигуранта / Фото Службы безопасности Украины
Фигуранту уже сообщили о подозрении по нескольким статьям о подготовке теракта, совершенное по предварительному сговору группой лиц и незаконное обращение с взрывчатыми веществами. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.