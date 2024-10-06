Серия взрывов прогремела в пригороде Харькова: враг снова бьет КАБами

Россия снова запустила управляемые авиабомбы по Украине. Вследствие этого днем, 6 октября, там прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает 24 Канал. Призываем находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Харькове слышали ряд взрывов

Воздушная тревога в Харьковской области продолжается сегодня с 16:42 из-за ракетной опасности. Позже в воздушных силах уточнили о пусках управляемых авиационных бомб в направлении Харьковской области. Уже в 16.56 появились сообщения о взрывах.

Взрывы в пригороде. Предварительно, авиация заходит на повторные пуски, не расслабляемся,

– писали местные каналы.

В то же время, начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко предостерегает, что в небе над городом фиксируют вражеский разведывательный БпЛА. Он призывает быть бдительными и не игнорировать воздушную тревогу.

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