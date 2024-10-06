Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал. Закликаємо перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Харкові чули низку вибухів

Повітряна тривога у Харківській області триває сьогодні з 16:42 через ракетну небезпеку. Пізніше у Повітряних силах уточнили про пуски керованих авіаційних бомб у напрямку Харківщини. Вже о 16:56 з'явилися повідомлення про вибухи.

Вибухи в передмісті. Попередньо, авіація заходить на повторні пуски, не розслабляємось,

– писали місцеві канали.

Водночас начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко застерігає, що у небі над містом фіксують ворожий розвідувальний БпЛА. Тож він закликає бути пильними та не ігнорувати повітряну тривогу.

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