Так, внаслідок удару пошкоджень зазнала пожежно-рятувальна частина та промислові обʼєкти. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

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Росія завдала ракетного удару по Краматорську

Вранці ворог завдав удару ракетою Х-22 по Краматорську. Пошкоджень зазнала пожежно-рятувальна частина та промислові обʼєкти. Обійшлося без постраждалих,

– йдеться у повідомленні міської ради.

У ДСНС також підтвердили, що цього разу під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража.

На щастя, особовий склад не постраждав. Рятувальники додали, що це був обстріл тих, хто допомагає мирним мешканцям у найскладніші хвилини, й свідчить про повну відсутність у ворога будь-яких моральних засад.

Ворог атакував Краматорськ ракетою / Фото ДСНС Донеччини

Нагадаємо, напередодні, 5 жовтня, окупанти також атакували Краматорськ. За попередньою інформацією, російські війська атакували КАБами. Після ударів над містом почав здійматися дим. Також у деяких районах міста зникала електрика. За деякий час в місті пролунали повторні вибухи.