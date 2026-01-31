Серия взрывов в Харькове: Россия уже более 2 часов атакует город
- Россия атакует Харьков ударными дронами "Молния" более 2 часов, в частности попали по гаражному кооперативу в Салтовском районе.
- В городе прогремела серия взрывов, первый из которых произошел во время воздушной тревоги в 17:32, следующие 4 взрыва произошли до 19:04.
Россия атакует Харьков более 2 часов ударными дронами "Молния". В городе раздавалась серия взрывов.
Об этом сообщает Общественное Харьков и мэр Игорь Терехов.
Смотрите также Россия уничтожила 65% учебных заведений Харькова, – мэрия
Что известно об атаках по Харькову?
В Харькове воздушная тревога звучит с 17:32. Тогда же в городе прогремел первый взрыв. На окраине фиксировали попадание БпЛА типа "Молния".
Российский беспилотник ударил по гаражному кооперативу в Салтовском районе. Никто не пострадал.
Затем в Харькове прозвучало еще 4 взрыва по состоянию на 19:04.
Мониторинговые каналы фиксировали передвижение дронов именно типа "Молния".
Россия терроризировала Харьков 25 января
Российские оккупанты 25 января атаковали Харьков дронами "Шахед", попав в несколько районов города, включая Холодногорский, Индустриальный, Слободской и Немышлянский.
Россияне попали в частный жилой дом. Прошло без пострадавших.