Серия взрывов в Харькове: Россия уже более 2 часов атакует город
31 января, 19:14
Обновлено - 19:28, 31 января

Серия взрывов в Харькове: Россия уже более 2 часов атакует город

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Россия атакует Харьков ударными дронами "Молния" более 2 часов, в частности попали по гаражному кооперативу в Салтовском районе.
  • В городе прогремела серия взрывов, первый из которых произошел во время воздушной тревоги в 17:32, следующие 4 взрыва произошли до 19:04.

Россия атакует Харьков более 2 часов ударными дронами "Молния". В городе раздавалась серия взрывов.

Об этом сообщает Общественное Харьков и мэр Игорь Терехов.

Что известно об атаках по Харькову?

В Харькове воздушная тревога звучит с 17:32. Тогда же в городе прогремел первый взрыв. На окраине фиксировали попадание БпЛА типа "Молния".

Российский беспилотник ударил по гаражному кооперативу в Салтовском районе. Никто не пострадал.

Затем в Харькове прозвучало еще 4 взрыва по состоянию на 19:04.

Мониторинговые каналы фиксировали передвижение дронов именно типа "Молния".

Россия терроризировала Харьков 25 января

  • Российские оккупанты 25 января атаковали Харьков дронами "Шахед", попав в несколько районов города, включая Холодногорский, Индустриальный, Слободской и Немышлянский.

  • Россияне попали в частный жилой дом. Прошло без пострадавших.