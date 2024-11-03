В Харькове раздаются взрывы: россияне бьют по городу КАБами

Оккупанты в очередной раз наносят по Харькову авиационных ударов. В городе прогремели несколько взрывов.

Около 20:44 в Харьковской области объявили очередную воздушную тревогу. Через несколько минут военные сообщили о пуске управляемых авиационных бомб по региону.

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Харьков под ударом авиации

В 20:53 Воздушные силы предупредили о КАБе в направлении Харькова. Через несколько минут в городе раздался первый взрыв. Впоследствии еще три взрыва были слышны в Харькове.

Мэр города Игорь Терехов заявил, что, предварительно, один КАБ нанес удар по Харькову, остальные – по близкому пригороду.Об ударах на территории Малоданиловской общины сообщил ее глава Александр Гололобов.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, есть данные о прилете в Шевченковском районе Харькова.

Позже Терехов уточнил, что прилет по Харькову произошел в лесополосе. В этот раз, к счастью, без пострадавших и разрушений.