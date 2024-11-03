Близько 20:44 на Харківщині оголосили чергову повітряну тривогу. За кілька хвилин військові повідомили про пуск керованих авіаційних бомб по регіону.

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Харків під ударом авіації

О 20:53 Повітряні сили попередили про КАБ у напрямку Харкова. За кілька хвилин у місті пролунав перший вибух. Згодом щонайменше ще три вибухи було чути у Харкові.

Чутно звуки вибухів! Місто під ударом ворожих КАБів – будьте обережні! Можливі ще пуски!,

– йдеться у повідомленні мера міста.

Мер міста Ігор Терехов заявив, що, попередньо, один КАБ завдав удару по Харкову, решта – по близькому передмістю. Про удари на території Малоданилівської громади повідомив її очільник Олександр Гололобов.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, є дані про приліт у Шевченківському районі Харкова.