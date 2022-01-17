Сертификация приостановлена: Германия заявила, что "Северный поток-2" не соответствует праву

Министр иностранных дел Германии заявила, что сертификацию газопровода "Северный поток" приостановили. Все потому, что он не полностью соответствует законам Европейского Союза.

Детали от Бербок

Германия будет реагировать в случае агрессивных действий России против Украины. Об этом Анналена Бербок заявила на брифинге в Киеве 17 января.

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В частности, правительство Германии вместе с партнерами одобрит "ответные меры" в отношении "Северного потока-2".

В российском МИДе уже отреагировали на такое заявление. Там подчеркнули, что вопрос по сертификации "Северного потока-2" не должен "искусственно затягиваться и политизироваться".

У Минобороны Германии другое мнение

Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что вопрос российского газопровода является "сугубо экономическим". Она призвала не втягивать "Северный поток-2" в агрессию России против Украины. Политик считает, что войну на Донбассе следует решать только через переговоры.

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13 января Сенат США отклонил введение новых санкций против скандального газопровода.

Сенатор-демократ Марк Уорнер считает ограничения против "Северного потока-2" предательством Германии со стороны США.

В то же время заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон работает с коллегами в Германии и Евросоюзе, чтобы замедлить запуск работы трубопровода.

Несмотря на то, что сертификация газопровода пока остановлена, его наполняют газом.

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