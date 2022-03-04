Сервис Airbnb останавливает работу в России и Беларуси

Сервис аренды жилья Airbnb остановил свою работу в России и Беларуси. Об этом сообщили в руководстве компании.

Генеральный директор Airbnb Брайан Чески, который и заявил о приостановке сервиса на территории Беларуси и России, активно поддерживает Украину. Он даже добавил флажок нашего государства к своему никнейму в сети.

Актуально Airbnb предоставит бесплатное жилье для 100 тысяч беженцев из Украины

28 февраля Чески также сообщил, что работники сервиса Airbnb работают над тем, чтобы бесплатно разместить до 100 000 беженцев, которым пришлось эвакуироваться из Украины.

Отметим, что сервис очень популярен в мире. Он помогает туристам снять дома, квартиры, комнаты или кровати в примерно 190 странах мира. Детальнее о компании можно почитать по ссылке.

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