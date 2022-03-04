Генеральний директор Airbnb Браян Ческі, який і заявив про призупинення сервісу на території Білорусі та Росії, активно підтримує Україну. Він навіть додав прапорець нашої держави до свого нікнейму у мережі.

Актуально Airbnb надасть безплатне житло для 100 тисяч біженців з України

28 лютого Ческі також повідомив, що працівники сервісу Airbnb працюють над тим, щоб безкоштовно розмістити до 100 000 біженців, яким довелось евакуйовуватись з України.

Зазначимо, що сервіс є дуже популярним у світі. Він допомагає туристам винайняти будинки, квартири, кімнати або ліжка у приблизно 190 країнах світу. Детальніше про компанію можна почитати за посиланням.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!