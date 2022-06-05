Сервис ollTV под кибератакой, которая началась во время трансляции матча Украина – Уэльс
5 июня 2022 , 20:25Читати новину українською
Источник:ollTV
У украинских болельщиков футбола возникли проблемы с просмотром матча между Украиной и Уэльсом в отборе на чемпионат мира 2022. Сервис ollTV, транслирующий игру, потерпел кибератаки.
В пресс-службе компании заявили, что прилагают максимальные усилия для нейтрализации кибератаки. Там отметили, что просмотр матча сборной Украины пытаются испортить россияне.