Для украинцев на ВОТ запустили бесплатный VPN и безопасный браузер: как скачать
Источник:Желтая Лента
Для граждан Украины в оккупации запустили важный сервис "Ты в Украине". Он включает бесплатный качественный VPN и специальный браузер.
Кроме этого "Ты в Украине" предусматривает сайт с полезными советами и инструкциями по безопасности и сопротивлению. Сервис создали специалисты с движения сопротивления "Желтая лента" совместно с Dovidka.info.
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Сервис "Ты в Украине" для ВОТ
Этот сервис поможет жителям ВОТ оставаться на связи с Украиной, даже если оккупанты попытаются окончательно изолировать интернет или заблокировать украинские сайты,
– отмечает движение "Желтая лента".
Сообщается, что на сайте можно получить доступ к VPN, что позволит смотреть украинский Youtube и читать правдивую новости несмотря на российские блокировки и слежку российских интернет-провайдеров
Как воспользоваться сервисом с бесплатным VPN и браузером:
- Перейдите на сайт "Ты в Украине" по ссылке.
- Заполните короткую форму
- Дождитесь подтверждения и получите инструкции по подключению к VPN и безопасному браузеру, который работает на оккупированных территориях.
На сайте также можно найти ответы на вопросы, что делать если враг заставляет воевать, если вас остановили россияне и как скрыть следы передачи данных об оккупантах через чат-бот.
В движении сопротивления призвали распространить этот пост в чатах соседей, ВПО, и родственников на оккупированных территориях. Важно, что сервис доступен только для тех, кто находится на ВОТ.