В сервисе "Дия" показали дизайн бустерной дозы вакцинации
Источник:телеграм Михаила Федорова
В Украине уже больше месяца прививают всех желающих бустерной дозой вакцины против COVID-19. Информация о третьей дозе отображается системе "Дия", однако вскоре дизайн сертификата о вакцинации подвергнется определенным изменениям.
Изменения анонсировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем телеграме.
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Федоров обнародовал фото одного из вариантов дизайна COVID-сертификата о бустерной дозе в приложении "Дия".
Добавили эмодзи снизу и надпись – Booster vaccine dose,
– объяснил министр.
Он также предложил пользователям оценить новый дизайн сертификата о бустерной дозе вакцинации.
Вариант дизайна COVID-сертификата о бустерной дозе / Фото из телеграма Михаила Федорова
Как отображается информация о бустерной дозе в системе "Дия"
Как объяснили на сайте Правительственного портала, бустерная доза отображается в международном сертификате. После получения бустерной дозы в приложении "Дия" надо заново сгенерировать свои сертификаты. После этого они обновятся. Будет отражена "третья доза" вакцины, а также срок действия сертификата будет продлен на 270 дней.
Как сгенерировать COVID-сертификат
- В приложении выбираете раздел "Услуги",
- Пункт COVID-сертификаты и документ, который вам необходим.
Всего в несколько кликов и за несколько минут вы получаете обновленный сертификат. Без поездок, долгого ожидания и контактов с людьми,
– отметил Михаил Федоров.
Добавим, что 6 января 2022 года в Украине разрешили введение третьей (бустерной) дозы вакцины против COVID-19 всем, кто предварительно привился двумя. Бустер должен усилить эффективность вакцины против коронавируса, в частности, обеспечить лучшую защиту против нового варианта Омикрон. Прививать третьей дозой в Украине начали 8 января.
Текст публикации Михаила Федорова:
Мы продолжаем работать над услугой. Совершенствуем и дорабатываем. Выше вы видите один из вариантов дизайна COVID-сертификата о бустерной дозе в сервисе "Дия". Добавили эмодзи снизу и надпись – Booster vaccine dose.