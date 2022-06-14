Сестре ранило голову, в ноге мамы – дыра: Егор из Мариуполя показал свой дневник
Источник:"Настоящее время"
Егору Кравцову – 8 лет. Мальчик поделился отрывками из своего дневника. Его Егор вел, находясь в Мариуполе.
Мальчик зачитал отрывок. В нем говорится, что у Егора была рана на спине и кожа вырвана. Сестри – рассекло голову. У мамы была дыра в ноге.
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У меня рана на спине. Вырванная кожа. У сестры – ранение головы. У мамы – дыра в ноге,
– вспоминает мальчик.
Сейчас Егор многое рисует: родных и город.
Семья уехала на 100 день войны
Семья Егора наконец-то смогла выбраться из оккупации на 100 день войны. Мама Елена, бабушка Татьяна и двое детей Егор и Вероника выехали в Запорожье. Елена рассказала, что эвакуироваться было очень тяжело. Семья пыталась уехать месяц. Было очень тяжело найти перевозчика.
Кроме того, семья мальчика не хотела проходить так называемую "фильтрацию". В то же время без нее можно было доехать только до Мангуша. Дальше людей русские захватчики не пускали.
"фильтрации" кафиры заставляют ждать месяц или даже больше. Всего в записи было 7600 фамилий. Между тем, за один день пройти "фильтрацию" удавалось 40 людям.
"Сейчас состояние успокоения. В душе – просто мир, это не передать. Там – постоянное напряжение, ты не знаешь, что будет. А здесь – просто покой, радость", – призналась Елена.
Что известно о Мариупольском дневнике Егора
Мариупольский ежедневник Егора шокировал весь мир. Мальчик, находясь в Мариуполе, описывал увиденный и пережитый ад.
"У меня умерли две собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь", – эта фраза Егора поразила и растрогала людей в разных уголках мира.Примите во внимание! В понедельник, 13 июня, прошла 8-я годовщина первого освобождения Мариуполя от российских захватчиков. В этот день президент Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг обязательно вернется в Мариуполь . Город будет свободным.