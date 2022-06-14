Сестре ранило голову, в ноге мамы – дыра: Егор из Мариуполя показал свой дневник

Егору Кравцову – 8 лет. Мальчик поделился отрывками из своего дневника. Его Егор вел, находясь в Мариуполе.

Мальчик зачитал отрывок. В нем говорится, что у Егора была рана на спине и кожа вырвана. Сестри – рассекло голову. У мамы была дыра в ноге.

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У меня рана на спине. Вырванная кожа. У сестры – ранение головы. У мамы – дыра в ноге,

– вспоминает мальчик.

Сейчас Егор многое рисует: родных и город.

Семья уехала на 100 день войны

Семья Егора наконец-то смогла выбраться из оккупации на 100 день войны. Мама Елена, бабушка Татьяна и двое детей Егор и Вероника выехали в Запорожье. Елена рассказала, что эвакуироваться было очень тяжело. Семья пыталась уехать месяц. Было очень тяжело найти перевозчика.

Кроме того, семья мальчика не хотела проходить так называемую "фильтрацию". В то же время без нее можно было доехать только до Мангуша. Дальше людей русские захватчики не пускали.

"фильтрации" кафиры заставляют ждать месяц или даже больше. Всего в записи было 7600 фамилий. Между тем, за один день пройти "фильтрацию" удавалось 40 людям.

"Сейчас состояние успокоения. В душе – просто мир, это не передать. Там – постоянное напряжение, ты не знаешь, что будет. А здесь – просто покой, радость", – призналась Елена.

Что известно о Мариупольском дневнике Егора

Мариупольский ежедневник Егора шокировал весь мир. Мальчик, находясь в Мариуполе, описывал увиденный и пережитый ад.

"У меня умерли две собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь", – эта фраза Егора поразила и растрогала людей в разных уголках мира.

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