В последний путь провели 3 дочерей и мать семьи Базилевичей: щемящий фоторепортаж из Львова

В результате ракетной атаки на Львов 4 сентября отошли на тот свет три сестры семейства Базилевичей, а также их мать.

В пятницу, 6 сентября, в Гарнизонном храме Петра и Павла во Львове попрощались с жертвами вражеского обстрела. В этом материале 24 Канал показывает фоторепортаж с места события.

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Прощание с Базилевичами

Собственно, российская ракета унесла жизни Евгении Базилевич и ее трех дочерей – 18-летней Дарьи, 21-летней Ярины и 7-летней Эмилии.

Живым из всего семейства остался только отец Ярослав Базилевич. Он присутствовал на похоронах жены и всех своих троих детей.

Щемящий фоторепортаж с похорон Базилевичей / Фотографии Ивана Магуряка, журналиста 24 Канала

Почтить память жертв российского удара пришли военные, члены скаутского движения "Пласт", а вместе с ними представители власти и просто неравнодушные граждане. Евгения Базилевич и ее дочери были пластунками.

Всего во время атаки на Львов 4 сентября было повреждено 70 домов, в том числе и исторические. В результате обстрела погибли 7 человек – среди них 4 членов семьи Базилевичей, десятки людей были ранены.

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В ходе воздушной атаки семья Базилевичей собралась спускаться в укрытие, но когда мать с дочерьми вышли на лестницу – те обвалились. За мгновение до этого отец семейства Ярослав вернулся в квартиру, чтобы взять воду. Он также мог погибнуть.