8,3 миллиона кофе и 4,8 миллиона хотдогов – ОККО бесплатно кормит воинов на прифронтовых АЗК

За три года, с тех пор как продолжается инициатива "Согреваем защитников", сеть ОККО уже приготовила для военных 8,3 миллиона порций кофе и чая, а также более 4,8 миллиона хотдогов.

Программа действует на прифронтовых АЗК компании в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

Обратите внимание ОККО восстановила первый из 4 домов, которые взяла под опеку после ракетного обстрела Львова

Сделать свой вклад в поддержку военных могут и клиенты сети. Для этого достаточно перечислить на проект свои баллы Fishka в приложении или на сайте в разделе "Fishka. Благотворительность".



ОККО продолжает важные инициативы / ОККО

Программа "Согреваем защитников" – одна из инициатив компании по поддержке Вооруженных Сил Украины, которая действует с первых дней войны. Уже третий год подряд компания вместе с фондом "Повернись живим" и клиентами активно помогает обеспечивать передовую разведывательными комплексами и пехотным вооружением. В рамках последней кампании ДШВ получили 10 комплексов обнаружения и уничтожения "Пульстрон".

В марте стартовала четвертая волна "ОКО за ОКО" – компания усилит проект "Дронопад" фонда "Повернись живим". Для системной поддержки ВСУ сеть отчисляет 1 грн с каждого проданного литра топлива Pulls на закупку оружия и техники.

В целом с начала войны ОККО перечислила более 2,5 миллиарда гривен на поддержку ВСУ и гуманитарные нужды.