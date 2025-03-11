Програма діє на прифронтових АЗК компанії в Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Сумській, Миколаївській та Чернігівській областях.

Зверніть увагу ОККО відновила перший із 4 будинків, які взяла під опіку після ракетного обстрілу Львова

Долучитися до підтримки можуть і клієнти мережі. Для цього достатньо перерахувати на проєкт свої бали Fishka в додатку або на сайті в розділі "Fishka. Благодійність".



ОККО продовжує важливі ініціативи / ОККО

Програма "Зігріваємо захисників" – одна з ініціатив компанії з підтримки Збройних Сил України, яка діє з перших днів війни. Уже третій рік поспіль компанія разом із фондом "Повернись живим" та клієнтами активно допомагає забезпечувати передову розвідувальними комплексами та піхотним озброєнням. У межах останньої кампанії ДШВ отримали 10 комплексів виявлення та знищення "Пульстрон".

У березні стартувала четверта хвиля "ОКО за ОКО" – компанія приєдналася до підсилення "Дронопаду" фонду "Повернись живим". Для системного посилення війська мережа відраховує 1 гривню із кожного проданого літра пального Pulls на закупівлю зброї та техніки.

Загалом від початку війни ОККО перерахувала понад 2,5 мільярда гривень на підтримку ЗСУ та гуманітарні потреби.