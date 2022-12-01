Да, фотография поразила украинцев и иностранцев. На ней ранен украинский боец, которому оказывают помощь медики.

Важно ВСУ побили рекорд по заполнению "черных пакетов" врагами в ноябре

Пользователи сети в комментариях сравнили фото с картиной "Воскресение Лазаря". Однако пользовательница написала, что не ожидала увидеть такое фото, сделанное в Европе в 2022 году.

Я жив,

– говорится в подписи к фото.



Раненый украинский защитник / Фото Сергея Муженко

Истинная цена свободы

Недавно в Минобороны показали фотографию , наглядно показывающую цену свободы для украинского народа. За нее тяжело платят наши военные.

На фото видны медицинские ноши, на которых переносили раненых или погибших защитников. Их примерно десяток и все они покрыты кровью.

Потери врага

Официальные потери среди личного состава российской армии уже достигли почти 90 тысяч . Украинские бойцы ликвидировали уже 89440 оккупантов.

За прошедшие сутки уничтожили 560 захватчиков. Напомним, авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Смотрите также – колоссальные потери россиян на войне: видео