Так, світлина вразила українців та іноземців. На ній – поранений український боєць, якому надають допомогу медики.

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Користувачі мережі в коментарях порівняли фото із картиною "Воскресіння Лазаря". Однак з користувачок написала, що не очікувала побачити таке фото, зроблене у Європі у 2022 році.

Я живий,

– мовиться у підписі до фото.



Поранений український захисник / Фото Сергія Муженка

Справжня ціна свободи

Нещодавно у Міноборони показали світлину, яка наочно показує ціну свободи для українського народу. За неї важко платять наші військові.

На фото видно медичні ноші, на яких переносили поранених чи загиблих захисників. Їх приблизно десяток і всі вони вкриті кров'ю.

Втрати ворога

Офіційні втрати серед особового складу російської армії вже сягнули майже 90 тисяч. Українські бійці ліквідували вже 89 440 окупантів.

За минулу добу знищили 560 загарбників. Нагадаємо, авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

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