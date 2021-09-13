В сеть слили 53 миллиона записей о персональных данных украинцев
Источник:Офис омбудсмена
Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека обнаружил в интернете базу данных жителей Украины. Она может содержать почти 53 миллиона записей о персональных данных.
Информацию об украинцах обнаружили на одном из вебсайтов. Его адрес не указали.
Рекомендуем Все в опасности: хакеры нашли новый способ кражи данных с компьютеров
Какие персональные данные были в базе
- Фамилия, имя и отчество,
- дата рождения,
- номер телефона,
- населенный пункт,
- улица,
- номер дома и квартиры.
Мы направили письмо в полицию для открытия уголовного производства и соответствующего реагирования,
– заявили в Офисе омбудсмена.
Там добавили, что постоянно проводят мониторинг соблюдения прав человека в сфере защиты персональных данных.
Украинский хакер взломал 20 тысяч учетных записей
Ранее американские власти обвинили 28-летнего украинца во взломе более чем 20 тысяч учетных записей. Он заражал компьютеры своих жертв трояном и объединял их в одну сеть. После того мужчина использовал мощности машин для ускорения процесса взлома. Делал он это с целью заработка в даркнете.