В сеть слили контакты Мацегоры, сдавшего Купянск российским оккупантам без боя

Мэр Купянска из ОПЗЖ сдал город российским оккупантам. Вскоре его контакты выложили в соцсети.

Номером телефона Геннадия Николаевича Мацегоры поделился украинский писатель Сергей Жадан. Он предложил "пожелать спокойной ночи" коллаборанту.

К теме Госизмена в Харьковской области: против Купянского городского головы возбуждено уголовное дело

"Друзья, а вот вам на ночь телефон мэра города Купянска Мацегоры Геннадия Николаевича. Еще успеете пожелать ему спокойной ночи. 095 425 66 80", – написал Сергей Жадан.

Измена в Харьковской области

Вечером 27 февраля стало известно, что мэр Купянска Геннадий Мацегора совершил предательство. Представитель ОПЗЖ сдал без боя город русским военным.

Политик начал активно сотрудничать с оккупантами. Доказательством стало видео, которое Мацегора сам записал и выложил в сеть.

Он отдал врагу в пользование коммунальную технику и позволил укрепить позиции. Российских солдат Мацегора расселяет в общежитиях.

В Офисе генпрокурора начали досудебное расследование по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти, и государственной измены.

Доказательства предательства от самого Мацегоры: смотрите видео

Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.