Сеть строительных гипермаркетов OBI уходит с российского рынка
Источник:DPA
Мировые производители продолжают покидать рынок страны-агрессора. Сеть строительных гипермаркетов OBI объявила о закрытии бизнеса в России.
Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на издание DPA, которое в свою очередь ссылается на заявление компании OBI.
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Отметим, что всего в России 27 гипермаркетов OBI. В них работают около 5 тысяч сотрудников. В общей сложности сеть существует в 11 странах мира.
Сеть строительных гипермаркетов отказалась работать на российском рынке после того, как страна-агрессор начала вторжение в Украину. Ранее свою работу в России приостановили десятки мировых брендов.
В частности, говорится и об авторынке. Какие автокомпании покинули российский рынок – узнайте по ссылке.
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