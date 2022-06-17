Сеть взорвалась мемами о визите Макрона и Шольца в Киев: яркая подборка

После приезда лидеров Франции, Германии и Италии в Киев 16 июня в сети появилось очень много мемов. Многие люди пытались понять, о чем говорили и думали Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги.

В частности, пытался описать увиденное на фото этих политиков даже писатель Сергей Жадан. 24 канал собрал для вас самые интересные мемы в этот день, где был визит мировых лидеров.

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Что писали в твиттере о Шольце и Макроне

Украинское твиттерское сообщество никогда не обходит вниманием такие важные события. Приезд этих политиков в Украину не был исключением. Кто-то просто предполагал, что им могли выдать повестки в вагоне-ресторане, а кто-то вспомнил и о постоянных звонках Макрона кремлевскому диктатору Путину.

Публикации в твиттере о визите Макрона, Шольца и Драги / Скриншоты

Следует отметить, что особо акцентировали в сети на фото, где Макрон занимает президента Украины. В частности, предполагали, что Владимир Зеленский согласился на это только ради поставки Украине артиллерийских систем Cesar. Однако следует отметить, что эту военную помощь утвердили гораздо раньше.​



Публикация об объятиях и CESAR для Украины / Скриншот

Кстати, комик из Львова Тарас Стадницкий даже вспомнил свои поэтические умения, чтобы отреагировать на этот яркий момент. Он предположил, что в этот момент Владимир Зеленский мог думать о премьере Британии.

Стихотворение Тараса Стадницкого об объятиях лидеров Франции и Украины / Скриншот

Немало было и работ с редактированием изображения и встраиванием туда других людей или объектов.

Мемы с Макроном, Шольцом и Драги / Изображение с телеграмму "Новинач"

Какие были мемы о Макроне и Шольце в фейсбуке

Многие именно такие публикации были и в фейсбуке. Однако там люди также обыгрывали ситуацию отрывками из произведения известного художника Леся Подервянского.

Несколько из публикаций и мемов о визите лидеров / Скриншоты по фейсбуку

Однако "Мемные войска Украины" не остановились только на изображениях. Поэтому до сих пор кое-где можно встретить даже довольно остроумные видео об этом событии.

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Несмотря на то, что событие вызвало много шуток на эту тему, оно было крайне важным для нашего государства. С начала вторжения в Киев впервые приехали лидеры сразу нескольких государств, считающихся одними из лидеров Европы. Владимир Злеенский подчеркнул в своем вечернем обращении , что Украина приблизилась к Евросоюзу больше всего за все время независимости.

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