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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Сеть удивил размер кортежа Порошенко: видео

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В сети появилось видео огромного кортежа Президента Украины Петра Порошенко
В сети появилось видео огромного кортежа Президента Украины Петра Порошенко / Скрин с видео

В сети появилось видео огромного кортежа Президента Украины Петра Порошенко. Кадры были отсняты очевидцем 8 июля во время визита главы государства в соседнюю Польшу.

Видео отсняли в селе Устилуг Волынской области.

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На кадрах можно увидеть кортеж, состоящий из нескольких десятков автомобилей различных марок. Его сопровождают автомобили полиции.

В сети уже успели отреагировать на ролик.

Кто едет? Арабский шейх? Да нет, это кортеж президента беднейшей в Европе страны,
– пишут пользователи в соцсетях.

Напомним, в марте этого года авто из кортежа Порошенко сбило пожилого мужчину. А уже в конце мая на улице Григоренко автомобиль полиции, который ехал в составе кортежа, сбил юношу-велосипедиста.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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