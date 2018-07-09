Сеть удивил размер кортежа Порошенко: видео

В сети появилось видео огромного кортежа Президента Украины Петра Порошенко. Кадры были отсняты очевидцем 8 июля во время визита главы государства в соседнюю Польшу.

Видео отсняли в селе Устилуг Волынской области.

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На кадрах можно увидеть кортеж, состоящий из нескольких десятков автомобилей различных марок. Его сопровождают автомобили полиции.

В сети уже успели отреагировать на ролик.

Кто едет? Арабский шейх? Да нет, это кортеж президента беднейшей в Европе страны,

– пишут пользователи в соцсетях.

Напомним, в марте этого года авто из кортежа Порошенко сбило пожилого мужчину. А уже в конце мая на улице Григоренко автомобиль полиции, который ехал в составе кортежа, сбил юношу-велосипедиста.