Сеть удивил размер кортежа Порошенко: видео
В сети появилось видео огромного кортежа Президента Украины Петра Порошенко. Кадры были отсняты очевидцем 8 июля во время визита главы государства в соседнюю Польшу.
Видео отсняли в селе Устилуг Волынской области.
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На кадрах можно увидеть кортеж, состоящий из нескольких десятков автомобилей различных марок. Его сопровождают автомобили полиции.
В сети уже успели отреагировать на ролик.
Кто едет? Арабский шейх? Да нет, это кортеж президента беднейшей в Европе страны,
– пишут пользователи в соцсетях.
Напомним, в марте этого года авто из кортежа Порошенко сбило пожилого мужчину. А уже в конце мая на улице Григоренко автомобиль полиции, который ехал в составе кортежа, сбил юношу-велосипедиста.