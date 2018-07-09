Мережу здивував розмір кортежу Порошенка: відео

У мережі з'явилось відео величезного кортежу Президента України Петра Порошенка. Кадри були відзняті очевидцем 8 липня під час візиту глави держави до сусідньої Польщі.

Відео відзняли у селі Устилуг Волинської області.

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На кадрах можна побачити кортеж, який складається з декількох десятків автівок різних марок. Його супроводжують автомобілі поліції.

У мережі вже встигли відреагувати на ролик.

Хто їде? Арабський шейх? Та ні, це кортеж президента найбіднішої у Європі країни,

– пишуть користувачі у соцмережах.

Нагадаємо, у березні цього року авто з кортежу Порошенка збило літнього чоловіка. А вже наприкінці травня на вулиці Григоренка автомобіль поліції, який їхав у складі кортежу, збив юнака-велосипедиста.