В сети писали о хакерской атаке на украинское телевидение: это оказалось вражеским фейком
Вечером в понедельник, 30 декабря, в сети появились сообщения о якобы хакерской атаке на Национальный телемарафон. Эта информация оказалась вражеским фейком.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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Была ли хакерская атака на украинское ТВ
В сообщениях в сети говорилось о том, что злоумышленники подменили телеконтент на сообщение о якобы угрозе удара "Орешником".
Однако пока информация о взломе эфирного вещания не подтверждена: телеканалы функционируют должным образом и никаких жалоб от провайдеров или зрителей не получено.
Похоже, враг распространил ложную информацию в интернете с целью дестабилизировать и запугать украинцев.
– говорится в заявлении 1+1 Media.
Украинцев призывали читать верифицированные медиа и не распространять сомнительную информацию, ведь это играет на руку врагу.
Журналисты 24 Канала также проверили сообщения о якобы хакерской атаке и не подтверждают информацию о взломе эфирного вещания.
Напомним, в ночь на 20 декабря произошла самая большая за последнее время кибератака на государственные реестры. Ее осуществили россияне с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства. Позже стало известно, что Министерство юстиции уже возобновило работу трех ключевых нотариальных реестров.