В сети писали о хакерской атаке на украинское телевидение: это оказалось вражеским фейком

Вечером в понедельник, 30 декабря, в сети появились сообщения о якобы хакерской атаке на Национальный телемарафон. Эта информация оказалась вражеским фейком.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Читайте также Украинцам разослали фейковые сообщения от "Новой почты": что делать, если открыли вложение

Была ли хакерская атака на украинское ТВ

В сообщениях в сети говорилось о том, что злоумышленники подменили телеконтент на сообщение о якобы угрозе удара "Орешником".

Как выглядела якобы хакерская атака на украинское телевидение / Фото: соцсети

Однако пока информация о взломе эфирного вещания не подтверждена: телеканалы функционируют должным образом и никаких жалоб от провайдеров или зрителей не получено.

Похоже, враг распространил ложную информацию в интернете с целью дестабилизировать и запугать украинцев.

– говорится в заявлении 1+1 Media.

Украинцев призывали читать верифицированные медиа и не распространять сомнительную информацию, ведь это играет на руку врагу.

Журналисты 24 Канала также проверили сообщения о якобы хакерской атаке и не подтверждают информацию о взломе эфирного вещания.

Напомним, в ночь на 20 декабря произошла самая большая за последнее время кибератака на государственные реестры. Ее осуществили россияне с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства. Позже стало известно, что Министерство юстиции уже возобновило работу трех ключевых нотариальных реестров.