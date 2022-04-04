В сети появились спутниковые фото братской могилы в Буче

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки братской могилы в Буче. Отмечается, что первые признаки раскопок были отмечены еще 10 марта.

На фото видна огромная траншея на территории церкви Святого апостола Андрея Первозванного. По оценкам Maxar Technologies, ее длина составляет около 45 футов (13,7 метра).

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Свежие снимки, как отмечают в Maxar Technologies, были сделаны 31 марта.

Спутниковый снимок братской могилы в Буче / Фото Maxar Technologies

Спутниковый снимок братской могилы в Буче / Фото Maxar Technologies

Напомним, что мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил об обнаружении братской могилы, где похоронили около 300 человек, 2 апреля, после освобождения города от оккупантов. Кроме того, на улицах Бучи лежали десятки трупов, некоторые из них – с завязанными руками.

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