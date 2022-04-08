В сети показали первые минуты на вокзале Краматорска после ракетного удара – жуткое видео

8 апреля оккупанты беспощадно обстреляли вокзал Краматорска, где собрались люди для эвакуации из области. Первые минуты пострадавшего вокзала удалось снять корреспонденту местного издания, который документировал эвакуацию гражданских.

Корреспондент "Донетчина ТВ" Алексей Меркулов снял ужасные последствия обстрела в первые минуты после падения "Точки-У" на мирных жителей Краматорска.

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По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, на месте погибли 38 человек. Цифра уже выросла – от обстрелов погибли 50 мирных жителей, среди них – 5 детей.

, что кадры из репортажа могут быть неприемлемы для уязвимых людей.

Показали кадры первых минут Краматорского вокзала после обстрела

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