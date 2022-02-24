В сети показали пуски ракет из России по территории Украины
24 февраля 2022 , 09:29Читати новину українською
Россия продолжает обстреливать Украину из тяжелого вооружения. В частности, атаки ведутся из Белгородской области.
Пуски ракет сняли россияне, проживающие у кодона. Видео обнародовано в сети, пишет 24 канал.
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Россия ведет обстрел по Украине: на видео присутствует ненормативная лексика 18+Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.
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