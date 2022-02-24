В сети показали пуски ракет из России по территории Украины

24 февраля 2022 , 09:29
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Россия продолжает обстреливать Украину из тяжелого вооружения. В частности, атаки ведутся из Белгородской области.

Пуски ракет сняли россияне, проживающие у кодона. Видео обнародовано в сети, пишет 24 канал.

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Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

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Автор: Олег Васьків