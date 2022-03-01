В сети показали ужасные последствия ракетных обстрелов в Белой Церкви: жуткое видео

Оккупанты обстреляли дома мирных жителей в Белой Церкви Киевской области. В сети показали последствия мощного авиаудара.

На видео заметно, что после попадания снаряда дом в Белой Церкви загорелся.

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По словам жителя Белой церкви, от удара выбило окна в доме, другой дом – загорелся. Люди утверждают, что это был ракетный удар. Пока нет информации о пострадавших от обстрелов.

Жителей Белой Церкви просят не покидать укрытия, ведь в любой момент может прилететь еще один снаряд.



Добавим, что в столице снова слышны звуки взрывов, в том числе на Русанова, в Вишневом, на Куреневке, в Боярке и в Жулянах. Власти просят киевлян не покидать укрытий до официального отбоя воздушной тревоги в столице.

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