В сети предлагают оккупантам сменить свой флаг

Россия уже восемь дней ведет против Украины полномасштабную войну. Оккупанты расстреливают военных и мирное население, атакуют гражданские объекты.

Изображение-предложение опубликовал журналист и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Денис Казанский. Он назвал картинку "новым флагом России".

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Цвета символики как у Третьего Рейха. На "новом флаге" в центре вместо свастики изображена буква Z – знак маркировки оккупационной техники русской армии.

Армия бездарей

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что россияне нарушают все военные правила и убивают мирных людей, обстреливают их дома. Он отметил, что убийцы понесут сокрушительные потери – примерно 9 тысяч мертвых захватчиков и сила сильная сожженной техники.

Российские оккупанты испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности. Они обстреливают больницы, убивают женщин и детей. Это уже не армия – это обычные трусы и террористы,

– сказал министр.