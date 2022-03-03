Зображення-пропозицію опублікував журналіст та представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Денис Казанський. Він назвав картинку "новим прапором Росії".

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Кольори символіки як у Третього Рейху. На "новому прапорі" у центрі замість свастики зображена літера Z – знак маркування окупаційної техніки російської армії.

Армія нездар

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що росіяни порушують всі воєнні правила та вибивають мирних людей, обстрілюють їхні домівки. Він зазначив, що вбивці зазнають нищівних втрат – приблизно 9 тисяч мертвих загарбників та сила силенна спаленої техніки.

Російські окупанти злякалися ганебної поразки й почали вчиняти злочини проти людяності. Вони обстрілюють лікарні, вбивають жінок та дітей. Це вже не армія – це звичайні боягузи та терористи,

– сказав міністр.

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