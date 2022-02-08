В сети шутят из-за огромного стола Путина на встрече с Макроном
В понедельник состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с главой Кремля Владимиром Путиным. Однако у пользователей соцсетей вызвал смех стол, за которым происходили переговоры политиков.
Длиннющий стол, в противоположных концах которого сидели президенты Франции и России, вызвал бурную реакцию соцсетей. 24 канал собрал для вас лучшие мемы и фотожабы.
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Реакция соцсетей на стол Путина
Первый вопрос, который возник у пользователей соцсетей после того, как они увидели, где происходили переговоры Путина и Макрона, – "как они друг друга слышали?". На эту тему уже появились мемы.
К примеру, пользователи предполагают, что Макрон использовал рупор, чтобы разговаривать с Путиным.
Переговоры Макрона и Путина глазами пользователей соцсетей: смотрите видео
Более того, в сети уже появились варианты того, о чем говорили Макрон и Путин. В ход уже пошли легендарные мемы.
Вот так могли говорить Макрон и Путин / Фото ИМИ
Другие же пользователи предполагают, что в Кремле специально поставили такой большой стол. Это могли сделать для того, чтобы Путин мог "выкрутиться по неудобным вопросам" очень просто – сказать, что не слышит.
Переговоры могли пройти и так/ твиттер Latvietis Vidējais
Размер стола вызывает смех
Размер стола, за которым сидели Путин и Макрон, вызвал смех у пользователей соцсетей. Еще больше смеха вызывает фантазия людей, создавших немало фотожаб. Предлагаем самые лучшие из них.
На самом деле встреча была не в Кремле, а в аэропорту / Фото из твиттера kalicihesap
Говорят, переговоры были интересными / Фото из твиттера Ukropo4kA
На самом деле, переговоры Макрона и Путина могли пройти и так. Фото из твиттера Franjorodowski
Или они могли не играть, а наблюдать за игрой. / Фото из твиттера RenatoCoen
Или они смотрели совсем не на игру / Фото pleinghx
Чтобы вы понимали, насколько стол большой / Фото из твиттера g_mastropavlos
На самом деле стол был больше / Фото из твиттера JohnMVegas
Противостояние России и Запада
На самом деле, многие хорошо понимают, что сейчас между Россией и Западом существует серьезное напряжение на фоне вторжения в Украину, которое хочет начать Кремль. Для шуток тема не самая лучшая, но противостояние России и Запада также стало идеей для мемов.
За Макроном и Путиным стоит кто-то гораздо больше / Фото из твиттера giantcat9
Сюжет для новой книги Роулинг: Гарри Поттер и силы Кремля / Фото из твиттера A_Ra_Berlin
И напоследок мы приберегли для вас лучшее. Пользователи соцсетей разгадали секрет большого кремлевского стола. На самом деле он предназначен совсем не для переговоров, а для банальных детских развлечений. Ну а что? Каждый взрослый в душе ребенок и любит время от времени вернуться в те времена.
Для чего на самом деле Путину стол: забавное видео
Встреча Макрона и Путина: главное
- 7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Москву с официальным визитом. Там он встретился с Владимиром Путиным.
- После встречи политики вышли на совместную пресс-конференцию, на которой Путин сделал скандальное и циничное заявление относительно Украины и исполнения минских соглашений – "терпи, моя красавица". На что ему на следующий день ответил Владимир Зеленский словами "красавица, но не твоя".
- На следующий день Макрон встретился с Зеленским. Политики обсудили украино-французские и французско-украинские отношения и угрозу российского вторжения.