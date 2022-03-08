В сети шутят над типичным смартфоном жителя путинской России, – забавное видео
8 марта 2022 , 22:56Читати новину українською
Источник:Украинская правда
В сети начали шутить над ограничениями в путинской России. Множество программ и сетей отказываются работать на территории страны-агрессора – и на пользователей смартфонов это тоже распространяется.
На видео показали, как сейчас выглядит смартфон типичного россиянина, который вместе с путинским режимом попал под влияние санкций и ограничений компаний.
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Видео типичного телефона российского гражданина: