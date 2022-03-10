В сети создали фейковые страницы Укрзализныци: официальные площадки

10 марта 2022 , 18:19
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Источник:

телеграм Укрзализныци

К чему только не прибегают, чтобы заработать на человеческой беде, которая сейчас постигнет украинский народ. Мошенники создают фейковые страницы Укрзализныци.

Компания заметила это и предупреждает своих клиентов о фейковых страницах в сети.

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Внимание! На фото – фейковые страницы в Instagram и Telegram. Укрзализныця не имеет к ним никакого отношения,
– заявили в пресс-службе.


В сети появились фейковые страницы УЗ / Фото из телеграма УЗ

Официальные площадки УЗ:

  • Telegram – https://t.me//UkrzalInfo
  • Instagram – https://instagram.com/ukrainianrailways?utm_medium=copy_link
  • Viber – https://invite.viber.com/...
  • Facebook – https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia
  • Сайт – https://www.uz.gov.ua 
  • Контакт-центр – 0 800 503 111, 044 465 33 44

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Автор: Марта Касіянчук