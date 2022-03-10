В сети создали фейковые страницы Укрзализныци: официальные площадки
10 марта 2022 , 18:19Читати новину українською
Источник:телеграм Укрзализныци
К чему только не прибегают, чтобы заработать на человеческой беде, которая сейчас постигнет украинский народ. Мошенники создают фейковые страницы Укрзализныци.
Компания заметила это и предупреждает своих клиентов о фейковых страницах в сети.
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Внимание! На фото – фейковые страницы в Instagram и Telegram. Укрзализныця не имеет к ним никакого отношения,
– заявили в пресс-службе.
В сети появились фейковые страницы УЗ / Фото из телеграма УЗ
Официальные площадки УЗ:
- Telegram – https://t.me//UkrzalInfo
- Instagram – https://instagram.com/ukrainianrailways?utm_medium=copy_link
- Viber – https://invite.viber.com/...
- Facebook – https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia
- Сайт – https://www.uz.gov.ua
- Контакт-центр – 0 800 503 111, 044 465 33 44
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