В сети создали фейковые страницы Укрзализныци: официальные площадки

К чему только не прибегают, чтобы заработать на человеческой беде, которая сейчас постигнет украинский народ. Мошенники создают фейковые страницы Укрзализныци.

Компания заметила это и предупреждает своих клиентов о фейковых страницах в сети.

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Внимание! На фото – фейковые страницы в Instagram и Telegram. Укрзализныця не имеет к ним никакого отношения,

– заявили в пресс-службе.



В сети появились фейковые страницы УЗ / Фото из телеграма УЗ

Официальные площадки УЗ:

Telegram – https://t.me//UkrzalInfo

– https://t.me//UkrzalInfo Instagram – https://instagram.com/ukrainianrailways?utm_medium=copy_link

– https://instagram.com/ukrainianrailways?utm_medium=copy_link Viber – https://invite.viber.com/...

– https://invite.viber.com/... Facebook – https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia

– https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia Сайт – https://www.uz.gov.ua

– https://www.uz.gov.ua Контакт-центр – 0 800 503 111, 044 465 33 44

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