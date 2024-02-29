Жизнь ничему не учит: россияне перебросили в Севастополь очередной БДК

Россияне продолжают играть с огнем. Известно, что к Севастополю враг подвел очередной большой десантный корабль.

Об этом рассказали в телеграмм-канале “Крымский ветер”. Сопровождают сообщение фотографией судна в бухте.

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"Наши глаза" все видят: оккупанты зачем-то притянули БДК проекта 775 в Графскую бухту Севастополя. Информация оперативно передана ВСУ,

– говорится в сообщении.



Большой десантный корабль перебросили в Графскую бухту / Фото "Крымский ветер"

Недавно потопили "Цезаря Куникова"

14 февраля украинцам сделали фантастический подарок ко Дню влюбленных. Ночью и утром в районе Алупки прогремела серия взрывов. Позже так называемое министерство обороны России начало придумывать, что якобы сбило шесть беспилотников, которыми Украина якобы пыталась атаковать полуостров.

Впрочем, в Генштабе ВСУ вскоре эту информацию опровергли. В ведомстве отметили, что 14 февраля поразили и уничтожили большой десантный корабль "Цезарь Куников". По имеющейся информации, участие в этой спецоперации принимали спецназовцы "Группы 13" Главного управления разведки Министерства обороны.

Известно, что судно врага удалось атаковать с помощью украинских морских дронов Magura V5. Позже даже опубликовали в сети видео, на котором можно увидеть вспышки в Черном море. Вероятно, камерам удалось зафиксировать момент успешной работы по "Цезарю Куникову".

Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что большинство российских захватчиков, которые находились на моменте атаки на корабле, погибли. Что касается самого судна, то оно успешно ушло под воду. Восстановить этот большой десантный корабль вряд ли удастся.

Глава государства Владимир Зеленский позже отреагировал на уничтожение ВДК. Он поблагодарил защитников и добавил, что мы шаг за шагом очистим Черное море от врага.

Спасибо Вооруженным Силам Украины, спасибо воинам ГУР – группе 13 9-го департамента! Сегодня добавилось еще безопасности в Черном море и еще мотивации нашим людям. Это важно. И мы шаг за шагом очистим Черное море от российских террористических объектов,

– подчеркнул Зеленский.