Сети "разрываются" мемами по поводу атаки во временно оккупированном Севастополе. 24 Канал собрал лучшие мемы пользователей.
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"Камни с неба", и "пропущен от Буданова"
Традиционно после "хлопка" на объектах оккупантов сеть "взрывается" мемами и точными комментариями. Атака на здание штаба командования Черноморским флотом России во временно оккупированном Севастополе не стала исключением.
Так, украинцы создали "первую реакцию" главы украинской разведки Кирилла Буданова на взрывы в Севастополе.
"Реакция" Буданова на взрывы: смотрите видео
Некоторые создатели мемов шутят, что теперь будто бы над разрушенным зданием в Севастополе можно увидеть "странное оптическое явление".
Украинцам понравилось, как одна из жительниц Севастополя комментировала взрывы и наверняка от радости вспомнила родной язык. Интересно, что в сети нашли видео с выступления "Квартал 95".
В Крыму что-то "началось": смотрите видео
Крымские пользователи тоже не отстают и создают мемы. Один из подписчиков местного телеграм-канала создал альтернативное видео с заявлением так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова.
"Обращение Аксенова": смотрите видео
Больше мемов и точных комментариев – в карусели
В сети шутят, что Севастополь "подождал" увольнения, вспоминая строки из песни российской группы "Любэ", которая открыто поддерживает проведение так называемой "спецоперации".
Взрывы в Севастополе: коротко
- День во временно оккупированном Крыму беспокоен. Взрывы раздались в Бахчисарайском районе и Севастополе. Оккупационные власти спешно "успокаивали" ужасных крымчан, что якобы работает "пе-ве-о", а дым – это "специальный занавес".
- Однако через несколько минут появилась информация, что под ударом оказалось здание штаба командования Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе. Российские минобороны признали удар, но о жертвах и пострадавших не сообщали. Сначала заявили о 1 погибшем военном, однако впоследствии он перешел в статус "без вести пропавшего".
- В ВСУ подтвердили, что успешно нанесли удар по штабу в Севастополе. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
- Следует отметить, что на момент атаки в здании могло быть совещание офицеров. Масштабы разрушения колоссальные, некоторые местные телеграмы-каналы утверждают, что погибнуть могли десятки человек.
- К вечеру в Севастополе снова раздались взрывы. Телеграм-каналы сообщают, что под атакой оказалась ТЭЦ, однако официальной информации пока нет.