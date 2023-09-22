Сети "разрываются" мемами по поводу атаки во временно оккупированном Севастополе. 24 Канал собрал лучшие мемы пользователей.

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"Камни с неба", и "пропущен от Буданова"

Традиционно после "хлопка" на объектах оккупантов сеть "взрывается" мемами и точными комментариями. Атака на здание штаба командования Черноморским флотом России во временно оккупированном Севастополе не стала исключением.

Так, украинцы создали "первую реакцию" главы украинской разведки Кирилла Буданова на взрывы в Севастополе.

"Реакция" Буданова на взрывы: смотрите видео

Некоторые создатели мемов шутят, что теперь будто бы над разрушенным зданием в Севастополе можно увидеть "странное оптическое явление".

Украинцам понравилось, как одна из жительниц Севастополя комментировала взрывы и наверняка от радости вспомнила родной язык. Интересно, что в сети нашли видео с выступления "Квартал 95".

В Крыму что-то "началось": смотрите видео

Крымские пользователи тоже не отстают и создают мемы. Один из подписчиков местного телеграм-канала создал альтернативное видео с заявлением так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова.

"Обращение Аксенова": смотрите видео

Больше мемов и точных комментариев – в карусели

В сети шутят, что Севастополь "подождал" увольнения, вспоминая строки из песни российской группы "Любэ", которая открыто поддерживает проведение так называемой "спецоперации".

Взрывы в Севастополе: коротко