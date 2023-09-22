Мережі "розриваються" мемами з приводу атаки в тимчасово окупованому Севастополі. 24 Канал зібрав найкращі меми користувачів.

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"Камені з неба", і "пропущений від Буданова"

Традиційно після "бавовни" на об'єктах окупантів мережа "вибухає" мемами й влучними коментарями. Атака на будівлю штабу командування Чорноморським флотом Росії у тимчасово окупованому Севастополі не стала винятком.

Так, українці створили "першу реакцію" голови української розвідки Кирила Буданова на вибухи у Севастополі.

"Реакція" Буданова на вибухи: дивіться відео

Деякі творці мемів жартують, що тепер буцімто над руйнованою будівлею у Севастополі можна побачити "дивне оптичне явище".

Українцям сподобалося, як одна з мешканок Севастополя коментувала вибухи й, напевно, від радості пригадала рідну мову. Цікаво, що у мережі знайшли відео з виступу "Квартал 95".

У Криму щось "почалося": дивіться відео

Кримські користувачі також не відстають й створюють меми. Один із підписників місцевого телеграм-каналу створив альтернативне відео із заявою так званого "голови Криму" Сєргєя Аксьонова.

"Звернення Аксьонова": дивіться відео

Більше мемів та влучних коментарів – у каруселі

У мережі жартують, що Севастополь "зачекався" звільнення, згадуючи рядки з пісні російської групи "Любе", яка відкрито підтримує проведення так званої "спецоперації".

Вибухи у Севастополі: коротко