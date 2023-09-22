Мережі "розриваються" мемами з приводу атаки в тимчасово окупованому Севастополі. 24 Канал зібрав найкращі меми користувачів.
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"Камені з неба", і "пропущений від Буданова"
Традиційно після "бавовни" на об'єктах окупантів мережа "вибухає" мемами й влучними коментарями. Атака на будівлю штабу командування Чорноморським флотом Росії у тимчасово окупованому Севастополі не стала винятком.
Так, українці створили "першу реакцію" голови української розвідки Кирила Буданова на вибухи у Севастополі.
"Реакція" Буданова на вибухи: дивіться відео
Деякі творці мемів жартують, що тепер буцімто над руйнованою будівлею у Севастополі можна побачити "дивне оптичне явище".
Українцям сподобалося, як одна з мешканок Севастополя коментувала вибухи й, напевно, від радості пригадала рідну мову. Цікаво, що у мережі знайшли відео з виступу "Квартал 95".
У Криму щось "почалося": дивіться відео
Кримські користувачі також не відстають й створюють меми. Один із підписників місцевого телеграм-каналу створив альтернативне відео із заявою так званого "голови Криму" Сєргєя Аксьонова.
"Звернення Аксьонова": дивіться відео
Більше мемів та влучних коментарів – у каруселі
У мережі жартують, що Севастополь "зачекався" звільнення, згадуючи рядки з пісні російської групи "Любе", яка відкрито підтримує проведення так званої "спецоперації".
Вибухи у Севастополі: коротко
- День у тимчасово окупованому Криму неспокійний. Вибухи пролунали у Бахчисарайському районі та Севастополі. Окупаційна влада поспіхом "заспокоювала" нажаханих кримчан, що буцімто працює "пе-ве-о", а дим – це "спеціальна завіса".
- Проте через кілька хвилин з'явилася інформація, що під ударом опинилася будівля штабу командування Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі. Російське міноборони визнало удар, але про жертв та постраждалих не повідомляло. Спочатку заявили про 1 загиблого військового, проте згодом він перейшов у статус "безвісти зниклого".
- У ЗСУ підтвердили, що успішно завдали удару по штабу в Севастополі. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.
- Варто зазначити, що на момент атаки у будівлі могла бути нарада офіцерів. Масштаби руйнування колосальні, деякі місцеві телеграм-канали стверджують, що загинути могли десятки осіб.
- Надвечір у Севастополі знову пролунали вибухи. Телеграм-канали повідомляють, що під атакою опинилася ТЕЦ, втім офіційної інформації наразі немає.