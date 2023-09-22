Місцеві видання повідомляють, що вибух у Севастополі був дуже потужним. Жителі міста налякані, проте їх закликають не панікувати.

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Згідно з даними ЗМІ, повторний вибух у Севастополі пролунав о 17:37. Від нього затремтіли шибки у вікнах.

Над центральним пагорбом Севастополя видно світло-сірий дим. Наш кореспондент зазначив, що поки що незрозуміло – це дим від першого вибуху або від останнього. Раніше коли був перший вибух в обід, над центральним пагорбом був чорний дим,

– повідомили журналісти "Крим.Реалії".

Тим часом російські пропагандистські телеканали не знають, як реагувати. Лише кажуть, що теж чули "хлопок", але просять місцевих не панікувати. Вони теж заявили, що над містом видніється стовп диму.