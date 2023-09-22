"Началось": в Севастополе вспомнили украинский язык, реагируя на прилеты по флоту
Во временно оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы. Комментируя прилет, в Крыму начали вспоминать украинский язык.
Видео с интересным комментарием появилось в сети. Пользователи в соцсетях уже шутят, что в Крыму надо вспоминать не только язык, но и гимн Украины, передает 24 Канал.
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В Крыму "началось"
Сетью распространяются кадры прилета по штабу Черноморского флота в Севастополе. Одна из жительниц Крыма, комментируя взрывы, припомнила украинский язык. Голос за кадром говорит: "Началось", а затем женщина показывает последствия взрывов в здании штаба Черноморского флота.
Да, началось…. Взрывы в центре города на Айвазовского… Что-то горит… Прямо над нами пролетели ракеты. Это Севастополь,
– говорит женщина на видео.
Женщина в Крыму вспомнила украинский язык: смотрите видео
Кстати, жители Крыма ярко реагируют на прилет в Севастополе. Некоторые даже не могут подобрать слов, чтобы прокомментировать такое событие.
Как крымчане комментируют прилет в Севастополе: смотрите видео (Внимание! Видео содержит нецензурную лексику! 18+)
Партизанское движение "Атеш" также прокомментировал взрывы в Севастополе. Там пообещали вскоре отчитаться и подчеркнули, что действительно – "началось".
"Вскоре будет отчет по Севастополю. Спасибо севастопольцам. Да, началось", – говорится в сообщении "Атеш".
Прилет по штабу Черноморского флота в Севастополе: что известно
- Около 13:15 в сети начали сообщать о мощные взрывы в Севастополе. Россияне в очередной раз подняли так называемый "дымовой занавес". Впрочем, над бухтой скоро появился уже другой дым, черный, как от вероятного прилета.
- Впоследствии появилось подтверждение, что взрывы прогремели после прилета в здание штаба Черноморского флота. В сети сообщают, что к месту атаки отправились более 25 карет скорой помощи.
- У оккупационных властей Крыма началась настоящая истерика после атаки. Сейчас в Севастополе объявили воздушную тревогу, людей призывали не выходить на улицы, потому что опасаются, что атака может быть не одна.