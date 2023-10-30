В Севастополе слышали взрывы: оккупанты рассказывают о "ночной тренировке"

В Севастополе прогремели взрывы. Так называемый губернатор города убеждает, что все "под контролем".

В оккупированном Крыму неспокойно – там в центре Севастополя местные жители слышали мощные взрывы.

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"Ночная тренировка"

Так называемый губернатор города Развожаев утешает севастопольцев и говорит, что звуки, которые они слышали, раздаются из Северного мола. Там вроде бы Черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения).

Впрочем, следует напомнить, что в последний раз, когда Развожаев рассказывал о поздних тренировках этих ППДО, с буксиром "Николай Муру" случилась незначительная неприятность.

Тогда в ночь на 13 октября надводные дроны "Морские малыши" атаковали российский буксир, нанеся ему повреждения.

Севастополь якобы атаковали дроны

Ночью, а также утром, 30 октября, во временно оккупированном городе было громко. Развожаев заявил, что это, мол, их ПВО работает по беспилотникам.

В то же время, местные корреспонденты рассказали, что ночью также слышали стрельбу из стрелкового оружия в Севастополе. А в минобороны страны-агрессорки впоследствии сообщили, что в Черном море обнаружили два безэкипажных катера. Крымский мост на время пришлось перекрыть.

Днем тоже в Крыму было "весело". Там раздался целый ряд взрывов. Развожаев утешал, что это работа ПВО, а местные телеграммы-каналы предполагали, что мог произойти "прилет" по аэродрому в Новофедоровке.

Партизаны "Атеш" разоблачили логистику россиян в Севастополе

Украинские партизаны обнаружили логистику корабельных ракет оккупантов. Они опубликовали координаты места, откуда снаряжают ракеты оккупанты. Оно расположено к северу от Севастополя, рядом с городом Инкерман. На этой станции осуществляется выгрузка крылатых ракет "Калибр" и противокорабельных ракет "Оникс" для берегового ракетного комплекса. Далее после выгрузки складов с ракетами они направляются в Сухарную бухту, где непосредственно осуществляется снаряжение кораблей ракетами.