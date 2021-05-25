В рамках кинофестиваля "Золотой витязь" в Севастополе произошел срыв показа пропагандистского фильма "Ополченочка". Вместо него там начали показ ленты об украинских военных.

О срыве фильма сообщил его продюсер, боевик так называемой "ЛНР" Роман Разум, который присутствовал на показе.

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В Севастополе произошел срыв показа фильма "Ополченочка"

На видео, опубликованном в ютубе, заметно, что фильм "Ополченочка" не смогли запустить в севастопольском кинотеатре "Москва".

После этого Разум заявил, что случилась "диверсия". По его словам, "вместо фильма "ЛНР" демонстрировали картину о героях АТО". Однако пророссийский продюсер не указал название украинского фильма.

В итоге "Ополченочку" показать боевикам так и не удалось.

Разум также пожаловался, что организаторы фестиваля не оплатили проезд из Луганска и проживание в Севастополе. Еще ему не понравилось, что фестиваль не взял "Ополченочку" в конкурсную программу.

Реакция организаторов фестиваля

Организаторы кинофестиваля сообщили в фейсбуке, что фильм "Ополченочка" должны продемонстрировать 25 мая в севастопольском кинотеатре "Моряк". Причины срыва показа не уточнили.

Фильм "Ополченочка": что о нем известно

Пропагандистскую ленту сняла кинокомпания "Лугафильм"с участием"министерств и "Народной милиции ЛНР".

Премьера фильма состоялась в мае 2019 года.

В нем в роли самой себя снялась бывшая прокурор оккупированного Крыма, а теперь депутат Госдумы России Наталья Поклонская.

В Севастополе сорвали показ пропагандистской "Ополченочки": видео