В Севастополе все понимают, кто погиб, – Казарин об потопленном экипаже "Москвы"

Севастополь – это не очень большой город с населением в 400 тысяч человек. На крейсере "Москва" – 500 человек. Поэтому в городе прекрасно знают и понимают, кто погиб.

Об этом в эфире 24 канала сказал блогер, журналист Павел Казарин. И отметил, что потеря "Москвы" – не только поражение флота, это очень символическое поражение.

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Поэтому, по его словам, поскольку Севастополь – не город-миллионник, а у каждого, кто служил на корабле, были друзья и родственники, то очевидно, что о реальных потерях там известно.

В Севастополе все понимают, кто погиб, а кто нет,

– подчеркнул Казарин.

И добавил, что так же знают, кто пропал без вести.

Второе поражение

По состоянию на 1 января 2014 года численность населения в Севастополе составила 393 тысяч человек. По состоянию на 1 января 2020 года российская статистика отмечала, что в городе официально проживает 450 тысяч человек. Однако реальные цифры при оккупации выросли не на 15%, а почти на 80%.

А тот факт, что Россия не объявляет ни траура относительно крейсера "Москва", ни вообще не докладывает о потерях и не рассказывает, что произошло – это второе символическое поражение. Первое – тот факт, что флагман погиб вообще. Этого не хотят признавать российские власти.

"Москва" затонула: коротко