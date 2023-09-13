Где "спрятан" Севастопольский морской завод, на котором звучали взрывы: показываем на карте
В ночь на 13 сентября во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Известно о попадании в Севастопольский морской завод.
Ночью на Севастопольском морском заводе сильно пылало. В России заявили об атаке крылатыми ракетами и морскими дронами. 24 Канал решил рассказать, чем особен этот завод и где он расположен.
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Что произошло на Севастопольском морском заводе
Около 03:06 в оккупированном Севастополе прогремели взрывы – работало российское ПВО, однако напрасно. Всего в городе насчитали по меньшей мере 7 взрывов. Мониторинговые каналы сообщают, что известно о поражениях заводских помещений в районе Южной бухты.
В России заявили, что этой ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Серого Орджоникидзе. Кроме этого, по их словам, были еще 3 морских безэкипажных катера, якобы атаковавших корабли Черноморского флота.
Оккупанты сказали, что якобы уничтожили все морские катера, однако есть ракетные попадания. По российской версии, получили повреждения 2 корабля, которые находились на ремонте. Отметим, что пока в Украине никак не комментировали атаку.
Где расположен Севастопольский морской завод
Севастопольский морской завод – судостроительное предприятие Украины, которое Россия "национализировала" после оккупации Крыма, то есть просто украла, как и все другие предприятия на оккупированном полуострове.
Захватчики дали заводу название "Севастопольский морской завод имени Серого Орджоникидзе" и сделали его филиалом судостроительного и судоремонтного предприятия "Звездочка".
Где находится Севастопольский морской завод: картаОбратите внимание. Известно, что с 2015 года завод стал обслуживать корабли Черноморского флота России – для этого там даже было организовано специальное техническое бюро. В настоящее время этот завод находится под санкциями Украины и США.