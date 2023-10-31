В бухте Севастополя дымит российский корабль: названы главные версии
У оккупантов снова что-то непонятное происходит. Так, в бухте Севастополя 31 октября задымелся русский корабль.
Совершенно непонятно, что происходит с судном Черноморского флота России во временно оккупированном Крыму. Можем только констатировать, что идет дым от корабля.
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Что могло быть причиной
Как отмечают в "Крымский ветер", в Севастопольской бухте дымится малый противолодочный корабль. Пишут, что на запуск двигателей это не похоже. В то же время высказывают предположение, что это может быть пожар или испытание дымовой установки.
В Севастопольской бухте дымит российское судно / Фото "Крымский ветер"
От так называемых представителей "власти" информации еще не поступало. Итак, мы не можем точно утверждать, что произошло.
Кроме того, не поступало никакой информации о том, что Севастопольская бухта под атакой. Следовательно, ожидаем. Возможно, позже оккупанты объяснят, что происходило с российским судном.
Очевидцы сняли, как дымит российская лодка: смотрите видео
Обратим внимание, что накануне в Крыму раздались взрывы. Оккупанты активно снимали и выкладывали в сеть видео. На них можно было увидеть, как пролетают камеры и были слышны прилеты.
Под атаку мог попасть аэродром
- Местные телеграм-каналы сначала писали, что было 4 – 5 взрывов. Правда, точное количество никто не мог подсчитать. Также сняли, как в нескольких местах в небо вздымается дым.
- По данным местных корреспондентов, дым поднимался в районе Севморзавода. Также существовало предположение, что мог быть прилет по аэродрому в Новофедоровке. Затем в сторону аэродрома поехала машина с пожарными.
- Очевидцы также сообщали, что в районе улицы Хрусталева в Севастополе якобы сбили БПЛА. Тем временем стало известно, что на Южной бухте работал дымовой занавес.
- А вот в партизанском движении Атеш отметили, что не зря на ежедневной основе публикуют в сети координаты оккупантов. Добавляют, что Силы обороны получают от них втрое больше сведений. И что мы имеем возможность наблюдать за результатами работы.
- Позже российское минобороны решило отчитаться. Придумали басню о том, что ПВО якобы смогла сбить 8 ракет Storm Shadow, которыми "киевский режим" якобы атаковал полуостров.