Север Украины накроют дожди: прогноз погоды на 20 мая
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 20 мая, будет уже по-летнему теплой. Однако не обойдется в этот день без дождей. Зонтики и дождевики придется с собой захватить жителям северных регионов.
Синоптики прогнозируют, что дождь, вероятно, пройдет на Волыни, Ровненщине, Житомирщине и Киевщине. Также не обойдется без осадков в Сумской и Черниговской областях.
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В остальных регионах – солнечная и очень теплая погода
Дожди обещают только днем. В остальных украинских областях – солнечная погода. Высоко температурные столбики поднимутся на Западе. Показатели +25...+27 могут зафиксировать на Закарпатье, Буковине, в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, а также Ровненской областях. Воздух прогреется в Тернопольской, Хмельницкой, а также на Юге – в Одесской области.
Прохладнее всего – на Востоке. +17...+19 синоптики обещают на Харьковщине, Луганщине и Донбассе. Немного теплее +19...+21 в северных областях. В остальных регионах температура будет колебаться в пределах +20...+25.Обратите внимание! В Киеве 20 мая обещают дождливую погоду +19...+21. Ветер – северо-западный, скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Прогноз погоды от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко подтвердила, что пятница будет теплой. В западной части завтра будет настоящее лето. Немного свежее будет на Востоке и Севере.
Ветер западный, умеренный. Порывистый – на Западе и Востоке Украины. Дожди возможны в пятницу только на северо-востоке Украины. Однако все же большинство наших областей завтра окажется в зоне сухой воздушной массы,
– объяснила Диденко.
Синоптик отметила, что уже в субботу, 21 мая, дождей станет больше. Они пройдут везде, к тому же с грозами. Исключение – Одесская, Николаевская, Херсонская области и Крым. А в воскресенье, 22 мая, следует готовиться к похолоданию – +12...+18.
Погода в городах Украины 17 мая
Ужгород – +25...+27
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +22...+24
Винница – +23...+25
Одесса – +25...+27
Николаев – +23...+25
Херсон – +21...+23
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +21...+23
Чернигов – +19...+21
Сумы – +19...+21
Полтава – +20...+22
Днепр – +21...+23
Запорожье – +20...+22
Донецк – +17...+19
Луганск – +17...+19
Харьков – +17...+19
Киев – +19...+21
Прогноз погоды на 20 мая / Карта Укргидрометцентра.