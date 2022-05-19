Север Украины накроют дожди: прогноз погоды на 20 мая

Погода в Украине в пятницу, 20 мая, будет уже по-летнему теплой. Однако не обойдется в этот день без дождей. Зонтики и дождевики придется с собой захватить жителям северных регионов.

Синоптики прогнозируют, что дождь, вероятно, пройдет на Волыни, Ровненщине, Житомирщине и Киевщине. Также не обойдется без осадков в Сумской и Черниговской областях.

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В остальных регионах – солнечная и очень теплая погода

Дожди обещают только днем. В остальных украинских областях – солнечная погода. Высоко температурные столбики поднимутся на Западе. Показатели +25...+27 могут зафиксировать на Закарпатье, Буковине, в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, а также Ровненской областях. Воздух прогреется в Тернопольской, Хмельницкой, а также на Юге – в Одесской области.

Прохладнее всего – на Востоке. +17...+19 синоптики обещают на Харьковщине, Луганщине и Донбассе. Немного теплее +19...+21 в северных областях. В остальных регионах температура будет колебаться в пределах +20...+25.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

В Киеве 20 мая обещают дождливую погоду +19...+21. Ветер – северо-западный, скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Синоптик Наталья Диденко подтвердила, что пятница будет теплой. В западной части завтра будет настоящее лето. Немного свежее будет на Востоке и Севере.

Ветер западный, умеренный. Порывистый – на Западе и Востоке Украины. Дожди возможны в пятницу только на северо-востоке Украины. Однако все же большинство наших областей завтра окажется в зоне сухой воздушной массы,

– объяснила Диденко.

Синоптик отметила, что уже в субботу, 21 мая, дождей станет больше. Они пройдут везде, к тому же с грозами. Исключение – Одесская, Николаевская, Херсонская области и Крым. А в воскресенье, 22 мая, следует готовиться к похолоданию – +12...+18.

Погода в городах Украины 17 мая

Ужгород – +25...+27

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +22...+24

Винница – +23...+25

Одесса – +25...+27

Николаев – +23...+25

Херсон – +21...+23

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +19...+21

Сумы – +19...+21

Полтава – +20...+22

Днепр – +21...+23

Запорожье – +20...+22

Донецк – +17...+19

Луганск – +17...+19

Харьков – +17...+19

Киев – +19...+21

Прогноз погоды на 20 мая / Карта Укргидрометцентра.