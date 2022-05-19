Синоптики прогнозують, що дощитиме, ймовірно, на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Київщині. Також не обійдеться без опадів на Сумщині та Чернігівщині.
До теми На Україну очікують екстремально пізні заморозки
У решті регіонів – сонячна та дуже тепла погода
Дощі обіцяють лише вдень. В решті українських областей – сонячна погода. Найвище температурні стовпчики піднімуться на Заході. Показники +25...+27 можуть зафіксувати на Закарпатті, Буковині, Івано-Франківщині, Львівщині, Волині, а також Рівненщині. Так само повітря прогріється на Тернопільщині, Хмельниччині, а також на Півдні – в Одеській області.
Найпрохолодніше – на Сході. +17...+19 синоптики обіцяють на Харківщині, Луганщині та Донеччині. Трішки тепліше +19...+21 у північних областях. У решті регіонів температура коливатиметься у межах +20...+25.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко підтвердила, що п'ятниця буде теплою. У західній частині завтра буде справжнє літо. Трохи свіжіше буде на Сході та Півночі.
Вітер західний, помірний. Рвучкий – на Заході та Сході України. Дощі можливі у п'ятницю лише на північному сході України. Проте все ж більшість наших областей завтра опиниться у сухій повітряній масі,
– пояснила Діденко.
Синоптикиня зазначила, що вже в суботу, 21 травня, дощів значно побільшає. Вони проходитимуть скрізь, ще й з грозами. Виняток – Одещина, Миколаївщина, Херсонщина та Крим. А в неділю, 22 травня, слід бути готовими до похолодання – +12...+18.
Погода у містах України 17 травня
Ужгород – +25...+27
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +25...+27
Рівне – +25...+27
Житомир – +22...+24
Вінниця – +23...+25
Одеса – +25...+27
Миколаїв – +23...+25
Херсон – +21...+23
Сімферополь – +20...+22
Кропивницький – +23...+25
Черкаси – +21...+23
Чернігів – +19...+21
Суми – +19...+21
Полтава – +20...+22
Дніпро – +21...+23
Запоріжжя – +20...+22
Донецьк – +17...+19
Луганськ – +17...+19
Харків – +17...+19
Київ – +19...+21