Синоптики прогнозують, що дощитиме, ймовірно, на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Київщині. Також не обійдеться без опадів на Сумщині та Чернігівщині.

До теми На Україну очікують екстремально пізні заморозки

У решті регіонів – сонячна та дуже тепла погода

Дощі обіцяють лише вдень. В решті українських областей – сонячна погода. Найвище температурні стовпчики піднімуться на Заході. Показники +25...+27 можуть зафіксувати на Закарпатті, Буковині, Івано-Франківщині, Львівщині, Волині, а також Рівненщині. Так само повітря прогріється на Тернопільщині, Хмельниччині, а також на Півдні – в Одеській області.

Найпрохолодніше – на Сході. +17...+19 синоптики обіцяють на Харківщині, Луганщині та Донеччині. Трішки тепліше +19...+21 у північних областях. У решті регіонів температура коливатиметься у межах +20...+25.

Зверніть увагу! У Києві 20 травня обіцяють дощову погоду, +19...+21. Вітер – північно-західний, швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко підтвердила, що п'ятниця буде теплою. У західній частині завтра буде справжнє літо. Трохи свіжіше буде на Сході та Півночі.

Вітер західний, помірний. Рвучкий – на Заході та Сході України. Дощі можливі у п'ятницю лише на північному сході України. Проте все ж більшість наших областей завтра опиниться у сухій повітряній масі,

– пояснила Діденко.

Синоптикиня зазначила, що вже в суботу, 21 травня, дощів значно побільшає. Вони проходитимуть скрізь, ще й з грозами. Виняток – Одещина, Миколаївщина, Херсонщина та Крим. А в неділю, 22 травня, слід бути готовими до похолодання – +12...+18.

Погода у містах України 17 травня

Ужгород – +25...+27

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +25...+27

Рівне – +25...+27

Житомир – +22...+24

Вінниця – +23...+25

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +23...+25

Херсон – +21...+23

Сімферополь – +20...+22

Кропивницький – +23...+25

Черкаси – +21...+23

Чернігів – +19...+21

Суми – +19...+21

Полтава – +20...+22

Дніпро – +21...+23

Запоріжжя – +20...+22

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +17...+19

Харків – +17...+19

Київ – +19...+21

Прогноз погоди на 20 травня / Карта Укргідрометцентру

