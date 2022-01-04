На севере Израиля разбился военный вертолет, есть погибшие
Источник:Times of Israel
В Израиле, неподалеку от Хайфы, разбился военный вертолет. Погибли 2 пилота. На время аварии вертолет выполнял тренировочный полет.
Катастрофа произошла поздно вечером 3 января. По информации СМИ, на борту находился еще один военный.
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Еще один военный был травмирован
Он получил травмы средней тяжести, его состояние медики оценивают как стабильное. В ЦАХАЛе говорят, что вертолет упал в воду, у побережья. Огонь увидели местные жители с берега, поэтому сразу сообщили об аварии.
Спасатели довольно быстро вытащили экипаж из воды, однако спасти двух пилотов не удалось. Находящийся в больнице военный был патрульным.
Вертолет разбился через час после взлета
С аэродрома вертолет вылетел около 20:00, а уже через час разбился. Перед падением, говорят очевидцы, он летел на очень малой высоте.
Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются, проводится расследование. Сейчас все полеты вертолетов такого типа в Израиле приостановили.
Вертолет упал в воду / Фото Times of Israel
Кратко о последних авиационных авариях в мире:
- В русской Удмуртии 27 декабря упал вертолет. На борту было два человека, им пришлось 9 часов ждать помощи.
- В декабре вертолет с министром Мадагаскара упал в море. Чиновник выжил и плыл в течение 12 часов.
- В США вертолет упал прямо на скоростную трассу. В трагедии погиб пилот воздушного судна.