На севере Израиля разбился военный вертолет, есть погибшие

В Израиле, неподалеку от Хайфы, разбился военный вертолет. Погибли 2 пилота. На время аварии вертолет выполнял тренировочный полет.

Катастрофа произошла поздно вечером 3 января. По информации СМИ, на борту находился еще один военный.

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Еще один военный был травмирован

Он получил травмы средней тяжести, его состояние медики оценивают как стабильное. В ЦАХАЛе говорят, что вертолет упал в воду, у побережья. Огонь увидели местные жители с берега, поэтому сразу сообщили об аварии.

Спасатели довольно быстро вытащили экипаж из воды, однако спасти двух пилотов не удалось. Находящийся в больнице военный был патрульным.

Вертолет разбился через час после взлета

С аэродрома вертолет вылетел около 20:00, а уже через час разбился. Перед падением, говорят очевидцы, он летел на очень малой высоте.

Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются, проводится расследование. Сейчас все полеты вертолетов такого типа в Израиле приостановили.

Вертолет упал в воду / Фото Times of Israel

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